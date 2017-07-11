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الثلاثاء 11 يوليو 2017 22:18

شاهد: الكاميرا تسجل محاولة سرقة والشرطة تتدخل لتقبض عليه

سجلت كاميرات المراقبة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن محاولة أحد الأشخاص سرقة أغراض من سيارة كانت متوقفة في الشارع.

وبعد نحو دقيقة ظهرت سيارة للشرطة اعترضت طريق اللص، لكنه حاول الهرب مجددا فتبعته سيارة الشرطة.

وقام قائدها بفتح الباب ودفع اللص ليسقط على الأرض وتتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة 28 أسبوعا لمحاولته سرقة أغراض من السيارة وسرقة الدراجة النارية التي تبين أنه قام بأخذها بدون دفع مقابل تأجيرها.

المصدر
أسوشيتد برس
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بريطانيا
محاولة سرقة
كاميرا مراقبة

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