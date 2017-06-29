العراق
الخميس 29 يونيو 2017 18:23

شاهد: القوات العراقية تسيطر على مسجد النوري في الموصل

أحد أفراد القوات العراقية يلقي قنبلة يدوية على مقاتلي "تنظيم الدولة" على خط المواجهة في مدينة الموصل القديمة
أحد أفراد القوات العراقية يلقي قنبلة يدوية على مقاتلي "تنظيم الدولة" على خط المواجهة في مدينة الموصل القديمة
رويترز
أعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي (الخميس) "انتهاء دويلة الباطل الداعشية" بعدما سيطرت القوات العراقية على المسجد التاريخي في الموصل.

وأعلن أبو بكر البغدادي زعيم "تنظيم الدولة" من فوق منبر المسجد قيام دولة الخلافة من جانب واحد قبل ثلاث سنوات.

وقال العبادي في بيان "تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

وأضاف "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

وفجر المسلحون المسجد الذي يعود للعصور الوسطى ويشتهر بمئذنته المائلة قبل أسبوع مع تقدم القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة نحوه.

وكانت رايتهم ترفرف على مئذنته منذ يونيو حزيران 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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العراق
الموصل
جامع النوري
تنظيم الدولة الإسلامية
أبوبكر البغدادي
حيدر العبادي

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