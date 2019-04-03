الأربعاء 3 أبريل 2019 09:09
شاهد: القسّام توجه أغنية بالعبرية لأهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى
بثت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة مصورة على شكل "أغنية"، موجهة للإسرائيليين باللغة العبرية، قالت من خلالها "حكومتكم تكذب عليكم".
رسالة من الأسْر:
- الفيديو الذي جاء تحت عنوان "رسالة من الأسر" للضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام منذ عدة سنوات، والذين ترفض حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الاستجابة لشروط المقاومة من أجل بدء مفاوضات صفقة تبادل مقابلهم.
- الأغنية تحكي واقع الضباط والجنود الأسرى لدى القسام قبل نحو أسبوع من انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومع ما تناقلته وسائل إعلام الاحتلال، أن التفاهمات بين الفصائل و"إسرائيل" تشمل صفقة تبادل، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس.
- الفيديو، الذي نشرته كتائب القسام عبر موقعها الرسمي، عبارة عن أغنية باللغة العبرية "تعبر عن جنود الاحتلال المأسورين لدى حماس" ترجمت للعربية، مرفقة بهاشتاج (#ממשלתכם_משקרת/ #حكومتكم_تكذب).
- الفيديو ومدته دقيقتين و7 ثوان، يبدأ بخلفية سوداء مكتوب عليها "في الماضي البعيد"، ثم يظهر خيالًا لشخص يكتب رسالة من خلف سرير الزنزانة.
- كلمات الأغنية تقول: في الماضي القريب، كان لي حب صادق صافٍ جميل تملؤه البهجة، لكنه اختفى كأن لم يكن ولم يبق لي شيء من أمل، فعلت الكثير لأجل الدولة، سنوات كثيرة في الأسر فكرت محتارًا، هل ستقوم بالواجب المنوط به تجاهي وتجاه جنودها؟ بحر من الدموع تفيض عيناي، قلبي يستغيث انظروا إلي في الأسر مليًا أسأل أمي، هل سأتحرر؟
#كتائب_القسام تنشر رسالة مصورة تتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها وتحمل عنوان "رسالة من الأسر"#حكومتكم_تكذب#ממשלתכם_משקרת pic.twitter.com/Obf9SKhB1o— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) ٢ أبريل ٢٠١٩
- اللافت أن الرسالة مقتبسة من أغنية إسرائيلية شهيرة اسمها "بحر من الدموع" (ים של דמעות) للمغني "زوهار أرجوف" الذي وجدوه منتحرًا في زنزانته عام 1987، وفي ذلك دلالة ربما أرادت القسام إيصالها لـ"إسرائيل"، فيما نظر إليها مستخدمو مواقع التواصل باعتبارها رسالة لتحريك الأوضاع وإثارة أهالي الجنود الأسرى للانقلاب على حكومتهم.
- الفيديو لم يوضح تفاصيل عن جنود الاحتلال المأسورين لدى حركة "حماس"، كما لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على فيديو كتائب القسام.
للتذكير فقط .. #حكومتكم_تكذب#ממשלתכם_משקרת pic.twitter.com/8jEyiKgS76— مَلَكة (@Aln_Malak) ٢ أبريل ٢٠١٩
قصة الجنود المأثورين:
- كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في يوليو 2014 أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون خلال عملية شرقي مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.
- في مطلع أغسطس من نفس العام، أعلن جيش الاحتلال فقد الاتصال بضابط يدعى هدار غولدن في رفح جنوبي القطاع، وأعلنت القسام حينها أنها فقدت الاتصال بمجموعتها التي أسرته في المكان، ورجحّت استشهادها ومقتل الضابط الإسرائيلي.
- في يوليو 2015 سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي "أبراهام منغستو" من ذوي الأصول الإثيوبية بقطاع غزة قبل 10 أشهر (سبتمبر 2014) بعد تسلله من السياج الأمني شمالي القطاع.
- القسّام عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين وهم: "شاؤول آرون، هادار غولدن، أباراهام منغستو، هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
- في يناير 2018، قال وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان إنه لا يعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة على قيد الحياة أم لا، وكانت تلك المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول إسرائيلي رفيع بإمكانية وجود أسرى أحياء لدى المقاومة في غزة، بعد إصرار لسنوات على أنهم "جثث".
- حماس تشترط بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم. وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011.
- صفقة وفاء الأحرار أفرج بموجبها عن ألف أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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