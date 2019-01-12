شاهد: القسام تكشف تفاصيل جديدة بشأن التوغل الإسرائيلي في نوفمبر الماضي

أبو عبيدة خلال المؤتمر الصحفي في غزة الجزيرة مباشر

قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إنها استولت على "أجهزة ومعدات تحوي أسرارا كبيرة" خلال تسلل قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

التفاصيل: المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن مقاتلي الكتائب سيطروا "على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها قد تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة".

أبوعبيدة: يجب على العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرا؛ كون أن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا عليه سيعطينا ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال الصهيوني.

أبوعبيدة: تمكنا من كشف خيوط العملية وهويـة أفراد القوة الخاصة التي قامت بأدوار استخباراتية وتدميرية في غزة وفي بعض الدول العربية.

أبوعبيدة: تم التحضير لعملية التوغل مسبقا بإدخال معدات لأماكن محددة واستخدام وثائق مزورة.

أبوعبيدة: القوة الإسرائيلية كانت تضم 15 جنديا تسللوا من منطقة وعرة عبر السياج الفاصل.

أبوعبيدة: اتخذنا قرارا مع فصائل المقاومة برد مؤلم للعدو وقادرون على كبح طغيانه.

أبوعبيدة: نقول للعملاء مـن الفلسطينيين بأن باب التوبة ما يزال مفتوحا وأيهم يستطيع استدراج مجموعة من العدو فسنرصد له مكافأة بمليون دولار. خلفية: الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس) في قطاع غزة أنها اعتقلت 45 "متخابراً" مع إسرائيل، في سياق التحقيقات حول عملية التسلل في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

نشرت وزارة الداخلية تسجيلًا مصورًا يتضمن اعترافات خمسة من عملاء الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا ضمن 45 متخابرًا.

التسجيل تضمن جزءًا من اعترافات العملاء الخمسة، تمحور حول أساليب إسقاطهم من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال، والمهام التي كلفوا بها في قطاع غزة، إلى جانب توجيههم رسالة ندم على ما اقترفوا من أفعال بحق أبناء شعبهم ومقاومته.

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى خانيونس جنوبي قطاع غزة.

بحسب المقاومة، كان هدف العملية زرع أجهزة تجسس لكشف أي اتصالات تقود إلى معلومات عن جنود الاحتلال الإسرائيلي المختطفين في غزة.

كتائب القسّام كشفت العملية واشتبكت مع عناصرها ما أسفر عن استشهاد 7 بينهم القائد القسامي نورالدين بركة.

قتل ضابط إسرائيلي رفيع وأصيب آخر، فيما حاولت بقية القوة الإسرائيلية الفرار تحت غطاء كثيف من نيران طيران الاحتلال الحربي.

مقاتلات الاحتلال شنت غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة المدنيين وبنايات سكنية ودمرت مقر فضائية الأقصى التابعة للمقاومة ومقرًا للأمن الداخلي في غزة، فيما استشهد سبعة مدنيين.

المقاومة الفلسطينية ردت بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ واستهدفت حافلة جند إسرائيلية.