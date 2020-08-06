شاهد: القرضاوي يرد على الريسوني بـ"رسالة مودع"

بث الدكتور وصفي أبوزيد، أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة الإسلامية، ما قال إنه "رسالة مودع" بعث بها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق.

وقال أبوزيد إن رسالة القرضاوي الصوتية جاءت ردا على تهنئة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني والتي بعث بها للقرضاوي.

ويقول القرضاوي في تسجيله الصوتي إنه يشعر أن كلماته هذه هي الأخيرة، مشيرا إلى استشعاره دنو أجله.

وفي الرسالة، يوصي القرضاوي بمواصلة الدعوة إلى الله والاهتمام بحمل رسالة الإسلام.

كما دعا القرضاوي بأن يرفع الله محنة وباء فيروس كورونا الذي يسود العالم.