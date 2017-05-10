دوري أبطال أوربا
الأربعاء 10 مايو 2017 00:20

شاهد: الفيس يقود يوفنتوس لنهائي دوري الأبطال

قدم داني الفيس عرضا رائعا توجهه بهدف جميل ليقود يوفنتوس للفوز 2-1 على ضيفه موناكو والتأهل لنهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات الثلاثاء.

وقدم الفيس تمريرة عرضية إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل الهدف الأول في مباراة اياب الدور قبل النهائي وأضاف الهدف الثاني بنفسه ليحسم المواجهة فعليا.

وقلص كيليان مبابي النتيجة لموناكو في الدقيقة 69 لينهي مسيرة من ست مباريات متتالية بشباك نظيفة في المسابقة ليوفنتوس والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

واشتعلت الأجواء بعدما بدا أن كاميل غليك مدافع موناكو دهس المهاجم جونزالو هيغوين على الرغم من عدم معاقبة الحكم للاعب البولندي لتتوتر الأجواء في آخر 20 دقيقة.

وفاز يوفنتوس 4-1 في مجموع المباراتين وسيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وغريمه اتليتيكو مدريد.

وسيقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو حزيران.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دوري أبطال أوربا
يوفنتوس
موناكو

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