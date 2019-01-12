السبت 12 يناير 2019 21:28
شاهد: الفتاة السعودية رهف تصل كندا
وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون إلى مطار تورونتو بكندا بعد منحها حق اللجوء هناك، وكانت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند في استقبالها.
التفاصيل:
- وزيرة الخارجية الكندية: رهف فتاة شجاعة، وقد وصلت إلى وطنها الجديد.
- فريلاند: مفوضية اللاجئين كانت تسعى لإيجاد مكان آمن لرهف ونحن سعداء لتقديم حق اللجوء لها.
- فريلاند: كندا تؤمن بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في العالم وإنقاذ امرأة واحدة هو رسالة بضرورة الالتفات إلـى وضع النساء في العالم أجمع.
خلفية:
- جذبت رهف اهتمام العالم في الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة فندق بمطار بانكوك لمقاومة إعادتها إلى أسرتها التي قالت إنها أساءت معاملتها، وهو ما تنفيه العائلة.
- كندا منحت رهف حق اللجوء في تطور مفاجئ عقب تلميحات قوية من مسؤولين بأنها ستتوجه إلى أستراليا.
- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال: نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم.
- رهف رفضت مقابلة والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك في محاولة لإعادتها إلى السعودية، وسافرت على متن طائرة الجمعة من بانكوك إلى سول ومنها إلى تورونتو.
- السلطات التايلاندية أوقفت رهف لدى وصولها إلى مطار بانكوك قادمة من الكويت حيث كانت مع عائلتها وتمكنت من الفرار منها.
- رهف استخدمت تويتر لإجبار سلطات الهجرة التايلاندية على تغيير موقفها، فسلمتها الشرطة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينما تابع العالم عن كثب وسم #انقذوا_رهف الذي انتشر على "تويتر".
- في غضون أسبوع، حظيت رهف بأكثر من 100 ألف متابع لحسابها على تويتر، ما أثار انتباه العالم باسره لقضيتها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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