شاهد: الفتاة السعودية رهف تصل كندا

وزيرة الخارجية الكندية تستقبل رهف لدى وصولها إلى تورونتو رويترز

وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون إلى مطار تورونتو بكندا بعد منحها حق اللجوء هناك، وكانت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند في استقبالها.

التفاصيل: وزيرة الخارجية الكندية: رهف فتاة شجاعة، وقد وصلت إلى وطنها الجديد.

فريلاند: مفوضية اللاجئين كانت تسعى لإيجاد مكان آمن لرهف ونحن سعداء لتقديم حق اللجوء لها.

فريلاند: كندا تؤمن بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في العالم وإنقاذ امرأة واحدة هو رسالة بضرورة الالتفات إلـى وضع النساء في العالم أجمع. خلفية: جذبت رهف اهتمام العالم في الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة فندق بمطار بانكوك لمقاومة إعادتها إلى أسرتها التي قالت إنها أساءت معاملتها، وهو ما تنفيه العائلة.

كندا منحت رهف حق اللجوء في تطور مفاجئ عقب تلميحات قوية من مسؤولين بأنها ستتوجه إلى أستراليا.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال: نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم.

رهف رفضت مقابلة والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك في محاولة لإعادتها إلى السعودية، وسافرت على متن طائرة الجمعة من بانكوك إلى سول ومنها إلى تورونتو.

السلطات التايلاندية أوقفت رهف لدى وصولها إلى مطار بانكوك قادمة من الكويت حيث كانت مع عائلتها وتمكنت من الفرار منها.

رهف استخدمت تويتر لإجبار سلطات الهجرة التايلاندية على تغيير موقفها، فسلمتها الشرطة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينما تابع العالم عن كثب وسم #انقذوا_رهف الذي انتشر على "تويتر".

في غضون أسبوع، حظيت رهف بأكثر من 100 ألف متابع لحسابها على تويتر، ما أثار انتباه العالم باسره لقضيتها.