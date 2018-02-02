حصار قطر
الجمعة 2 فبراير 2018 12:57

شاهد| العطية: تصريحات تيلرسون ليست تحذيرا لدول الحصار

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن التزام بلاده بسيادة قطر "لا تعد تحذيرا للدول المحاصرة لها".

وأضاف "هي رسالة بأن العبث بأمن شريك من شركاء الولايات المتحدة يمثل عبثا بأمن المنطقة برمتها".

وشدد الوزير القطري في لقاء خاص مع "الجزيرة" سيبث بالكامل في برنامج "من واشنطن" على أهمية دور قاعدة العديد في الحفاظ على أمن المنطقة.

وأشار إلى أن هناك خطة لبناء موانئ عسكرية في قطر قادرة على تلبية احتياجات الجانب الأمريكي مستقبلا.

يذكر أن الولايات المتحدة عززت شراكتها الاستراتيجية مع قطر وأشادت بجهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله حسبما جاء في الإعلان المشترك الذي توج جلسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي.

وقال تيلرسون إن قطر "أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الإرهاب منذ أن تم توقيع اتفاقية التفاهم الثنائية الصيف الماضي، كما رفع البلدان مستوى التشارك في المعلومات بشأن الإرهاب ومموليه".

المصدر
الجزيرة
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ريكس تيلرسون
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