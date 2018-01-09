طرائف
الثلاثاء 9 يناير 2018 14:21

شاهد: العشرات يطاردون "قبعة" في قرية بريطانية

جرت، السبت، في مقاطعة لينكولنشاير البريطانية بطولة "هاكسي هود" الطريفة التقليدية السنوية.

وتعود جذور هذه اللعبة الطريفة إلى حادثة وقعت في القرن الرابع عشر الميلادي عندما كانت السيدة "دي موبراي" زوجة الإقطاعي جون دي موبراي تمتطي جوادها متجهة نحو بلدة هاكسي وأطاحت الرياح بقبعتها.

وتبارى الفلاحون في الحقول القريبة في مطاردة القبعة وتمكن أحدهم من الإمساك بها ولكن لحيائه الشديد، أعطى القبعة لرجل آخر أعادها للسيدة التي شكرته ووصفت الرجل الآخر بـ"الأحمق".

وإحياء لتلك المناسبة خصصت السيدة 13 فدانًا يتبارى فيها السكان المحليون في مطاردة قبعة.

ومنذ ذلك الحين يتجمع السكان ويطوفون على الحانات يقودهم شخص يمثل "الأحمق" ثم تجرى المنافسة بين أربعة فرق محلية.

الفوز كان هذا العام من نصيب فريق حانة "كاربنتر آرمز" الذي سوف يحتفظ بالقبعة حتى العام المقبل.

المصدر
أسوشيتد برس
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هاكسي هود
مطاردة القبعة
قرية بريطانية
انجلترا
الأحمق

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