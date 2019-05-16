شاهد: العسكري السوداني يعلق التفاوض و"الحرية والتغيير" ترد

عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.