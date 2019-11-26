الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 22:59
شاهد: العراق يفوز على قطر بطلة آسيا في افتتاح كأس الخليج
أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق للفوز 2-1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة اليوم الثلاثاء.
التفاصيل
- وثأر العراق بذلك لهزيمته أمام قطر في دور الستة عشر لكأس آسيا في يناير/ كانون الثاني، وواصل عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بعد تصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم بدون هزيمة في خمس مباريات.
- ووضع المنتخب القطري منافسه العراقي تحت ضغط مبكر، وأطلق المهاجم المعز علي، هداف كأس آسيا، تسديدة حادت قليلا عن المرمى بعد تبادل للكرة مع خوخي بوعلام في الدقيقة الرابعة.
- ورد العراق بمحاولة عن طريق مهند علي مهاجم الدحيل القطري، الذي تلقى تمريرة طويلة من فوق الدفاع وأطلق تسديدة أخطأت المرمى بقليل عقب اصطدامها بالمدافع طارق سلمان بعد 12 دقيقة، قبل أن يسدد الظهير الأيسر لقطر عبد الكريم حسن في الشباك من الخارج إثر تمريرة من أكرم عفيف في الدقيقة التالية.
- واختبر كريم بوضياف لاعب وسط قطر الحارس العراقي جلال حسن بتسديدة من 20 مترا، لكن العراق نجح في التقدم عكس سير اللعب في الدقيقة 18 عندما أرسل قاسم ماجد كرة عرضية مرت من الدفاع وسكنت الزاوية البعيدة لمرمى الحارس سعد الشيب.
- وزاد قاسم ماجد، الذي خاض مباراته الدولية الأولى في يونيو/حزيران الماضي، من متاعب قطر حين استقبل كرة أبعدها الدفاع أمام منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة رائعة في الشباك مضاعفا النتيجة في الدقيقة 27.
- وجنى فيلكس سانشيز مدرب قطر ثمار إشراك البديل عبد العزيز حاتم مع بداية الشوط الثاني، وقلص لاعب الوسط الفارق في الدقيقة 49 عندما سدد في سقف المرمى من زاوية صعبة بعد انطلاقة في اليسار من عبد الكريم حسن.
- وتصدى الدفاع لفرصة أخرى أتيحت لحاتم في الدقيقة 55، لكن رغم تخلي العراق عن أي نوايا هجومية في الشوط الثاني، لم ينجح المنتخب القطري في إضافة المزيد من الأهداف.
- وأضاع البديل الآخر محمد مونتاري فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حاول التمرير بدلا من التسديد في المرمى من وضع انفراد، ليبعد الحارس العراقي الكرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات