الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:20
شاهد: العثور على 190 سلحفاة مهددة بالانقراض شمال الهند
اعتقلت الشرطة في منطقة فيروزباد الشمالية في الهند، يوم الاثنين، شخصًا بعدما ضبطت معه حوالي 190 سلحفاة مهددة بالانقراض.
واستنادا إلى معلومات سرية، اعتقلت الشرطة المتهم الذى تم التعرف عليه ويدعى كيشاف سينغ، عندما كان عائدا من مدينة لكناو بالحيوانات.
ووفقا لما ذكره كبير موظفي الشرطة، أجاي كومار باندي، فإن قيمة السلاحف السوقية تتراوح ما بين 15.5 دولار أمريكي و155.07 دولار لكل منها.
وقد سجلت الشرطة القضية وبدأت التحقيق.
وإلى جانب الذبح من أجل اللحوم، تستخدم السلاحف أيضًا في صناعة أدوية تقليدية معينة.
المصدر
رويترز
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