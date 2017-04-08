الهند
السبت 8 أبريل 2017 10:36

شاهد: العثور على طفلة تعيش مع القرود وتمشي على أربع

عثر مفتش بالشرطة في إحدى الغابات بالهند، على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تعيش مع القرود وتمشي على أربع ولا تفهم أو تنطق أي لغة.

وبحسب صحيفة تايمز أو إنديا، عثر المفتش سوريش ياداف على الطفلة أثناء قيامه بدوريات روتينية في محمية كاتارنيجات البرية في بهاريش بولاية اوتار براديش الهندية.

وتم العثور على الطفلة وهي تمشي على أربع، وتصيح للتواصل مع الآخرين داخل المحمية النائية، حيث ليس لديها القدرة على المشي ولا تستطيع أن تتكلم أو تفهم أي لغة، كما أنها تهاب البشر، وسلوكها عنيف جدًا.

وذكر المفتش أنه رصد الفتاة تجلس بارتياح وسط القرود، وأنه عندما حاول إنقاذها تعالت صرخاتها وصياح القرود في آن واحد، تعاملت معه بعنف قبل أن ينقلها للمستشفى، لتلقي الرعاية اللازمة.

وقال الأطباء إن الطفلة أظهرت تحسنًا بعد العلاج، لكنه بطيئًا جدًا، وما زالت تأكل بفمها مباشرة، ورغم تدريبها على المشي على ساقيها إلا أنها أحيانًا تمشي مثل الحيوانات باستخدام يديها وساقيها معًا.

وأضاف الأطباء أن الطفلة لا تزال تخاف البشر وتتعرض لنوبات غضب وعنف، وما زالت الشرطة تحاول معرفة هوية الطفلة، والمدة التي قضتها في البرية قبل اكتشافها منذ شهرين.

وحظيت قصة الطفلة بانتشار واسع صحفيًا، وسرعان ما أطلق على الطفلة اسم "فتاة موكلي"، لتشابهها مع قصة "كتاب الأدغال" للمؤلف روديارد كيبلينغ، وتحكي قصة طفل يحمل نفس الاسم تربى وسط الذئاب.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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الهند
غابات
محمية طبيعية برية
طفلة
القرود
طفلة تمشي على أربع

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