الولايات المتحدة
الأربعاء 5 أبريل 2017 18:26

شاهد: العثور على حوت أحدب نافق على شاطئ

أفادت تقارير إعلامية محلية بظهور حوت أحدب نافق على شاطئ روكاواي في حي كوينز بمدينة نيويورك (الثلاثاء).

وذكرت شبكة (إن بي سي) أن الحوت، الذي يبلغ طوله 7.62 متر، كان قد رُصد من قبل خفر السواحل طافيا على بعد عدة أميال من الشاطئ.

وتعمل السلطات مع جمعية حماية الحياة البحرية بالمحيط الأطلسي لتحديد ما جرى للحوت، كما اتُخذت ترتيبات للقيام بتشريح جيفته.

وأشار تقرير نيويورك ديلي نيوز إلى أنه يُعتقد أن هذا الحوت ذكر وأن عمره عامان.

وفي وقت الضحى (الثلاثاء) طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحوت وحثت السكان، الذين دفعهم الفضول لرؤيته، على عدم الاقتراب واستخدمت السلطات جرافة للمساعدة في نقل الحوت بعيدا عن الشاطئ.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
حوت أحدب
شاطئ
نيويورك
حوت نافق

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سيارة ملغومة تصدم مقهى وتقتل سبعة
Thumbnail
نجاة طيار بعد سقوط طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها