إيران
الثلاثاء 20 فبراير 2018 13:27

شاهد: العثور على حطام طائرة ركاب إيرانية جنوبي البلاد

قالت السلطات الإيرانية (الثلاثاء) إن مروحيتين تابعتين للحرس الثوري حددتا الموقع الدقيق الذي تحطمت فيه طائرة ركاب، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز "إيه تي آر-72" وتابعة لشركة آسمان إيرلاينز وتستخدم للرحلات القصيرة، الأحد في طقس ضبابي وتحطمت على جبل دينا جنوبي البلاد.

وقالت أسمان إيرلاينز إن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وعددهم 66 شخصا.

وكانت الرياح العاتية قد أعاقت تحليق مروحيات البحث والطائرات بدون طيار، وعطلت الجهود الرامية إلى تحديد الموقع الدقيق لموقع تحطم الطائرة في سلسلة جبال زاغروس.

لكن متحدثا باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن طائرات بدون طيار تمكنت في النهاية من تحديد الموقع الجغرافي للحطام اليوم الثلاثاء.

وقال الجنرال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في اتصال هاتفي مع محطة تلفزيون إيرانية: "أطلقت طائرات بدون طيار تابعة للحرس الثوري عملية بحث في المنطقة التي كان يعتقد أنها موقع تحطم الطائرة، وصباح اليوم انطلقت مروحيتان تابعتان لقسم القوة الجوية في الحرس إلى الموقع الذي حددته الطائرات بدون طيار. ولحسن الحظ نجحتا في العثور على الموقع الجغرافي الدقيق لتحطم الطائرة".

المصدر
وكالات
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