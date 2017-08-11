بريطانيا
الجمعة 11 أغسطس 2017 10:27

شاهد: العثور على أنابيب مشروع جزائري على الساحل الإنجليزي

تم العثور على أنابيب كبيرة مصنوعة في النرويج، لمشروع يخص الجزائر على ساحل نورفولك في إنجلترا.

وقال مسؤولون الخميس، إنه تم اكتشاف عدد من الأنابيب البلاستيكية الثقيلة المصنوعة في النرويج على الساحل الإنجليزي.

وأوضح المسؤولون أن الأنابيب التي يبلغ قطرها حوالي مترين وطولها 100 متر، انجرفت بينما كانت تحت السحب قبالة الساحل الشرقي لأنجلترا في نورفولك.

وقالت السلطات إن الأنابيب جديدة ومخصصة لمشروع كبير في الجزائر، وأكدوا أنه لا يوجد خطر أو احتمال حدوث تلوث بسبب الأنابيب.

ويتوقع أن يتم تأمين جميع الأنابيب في مكان واحد قبل أن يتم سحبها مرة أخرى إلى الشركات المصنعة في النرويج.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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