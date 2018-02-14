فرنسا
الأربعاء 14 فبراير 2018 21:21

شاهد: العثور على أسلحة ومتفجرات مخبأة في متجر أدوات رياضية بفرنسا

قالت السلطات الفرنسية إنها صادرت كمية ضخمة من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة في متجر للأدوات الرياضية في شمال البلاد.

وقالت سلطات الجمارك إنها صادرت نحو 500 قطعة سلاح وأكثر من 100 كيلوغرام من الذخائر.

وأظهر مقطع فيديو عناصر من الشرطة والجمارك الفرنسية وهم يقومون بفحص عدد كبير من البنادق والمسدسات، فيما تقوم كلاب بفحص ما يبدو أن مخرن.

وقال مسؤولون إنهم عثروا على "ترسانة من الأسلحة" في سيارة قريبة خلال عملية التفتيش، ومن بينها "أسلحة تستخدم في الحروب" ومدافع رشاشة.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
فرنسا
أسلحة
متفجرات
ذخائر
مصادرة
الشرطة الفرنسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مباراة كرة طائرة على الجليد
Thumbnail
الأمن المصري يعتقل عبد المنعم أبو الفتوح

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم