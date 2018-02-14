الأربعاء 14 فبراير 2018 21:21
شاهد: العثور على أسلحة ومتفجرات مخبأة في متجر أدوات رياضية بفرنسا
قالت السلطات الفرنسية إنها صادرت كمية ضخمة من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة في متجر للأدوات الرياضية في شمال البلاد.
وقالت سلطات الجمارك إنها صادرت نحو 500 قطعة سلاح وأكثر من 100 كيلوغرام من الذخائر.
وأظهر مقطع فيديو عناصر من الشرطة والجمارك الفرنسية وهم يقومون بفحص عدد كبير من البنادق والمسدسات، فيما تقوم كلاب بفحص ما يبدو أن مخرن.
وقال مسؤولون إنهم عثروا على "ترسانة من الأسلحة" في سيارة قريبة خلال عملية التفتيش، ومن بينها "أسلحة تستخدم في الحروب" ومدافع رشاشة.
المصدر
أسوشيتد برس