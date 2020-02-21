سوريا
الجمعة 21 فبراير 2020 13:50

شاهد: الطباخ التركي "براق" يوزع الهدايا على أطفال المخيمات في سوريا

أشرفت على الزيارة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية
مواقع التواصل
نشر الشيف التركي الشهير "براق" عبر حسابه على إنستغرام وتويتر صورا ومقاطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الهدايا على أطفال مخيمات في قرية أطمة الحدودية شمال سوريا.

وظهر الطباخ التركي وهو يهدي الطفل السوري "فؤاد" عدة هدايا ويقوم بالتقاط صورة معه.

وكان الطفل فؤاد قد ظهر سابقا في أحد المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي وهو يبكي بعد أن سئل "لماذا لا تردي معطفا"؟ ليرد "ما عندي جاكيت أبوي مات وماعندي حدا يشتريلي جاكيت".

وأشرفت على الزيارة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، التي نشرت صورا ومقاطع فيديو للزيارة على حساباتها بمواقع التواصل. وقالت "مواد غذائية وألبسة شتوية وهدايا للأطفال وكثير من الحب، هذا ما كان في جعبة براق اليوم"، مضيفة "أهلنا في إدلب لستم وحدكم".

واشتهر الطباخ براق من خلال مقاطع الفيديو التي يصورها أثناء إعداده الوجبات المختلفة بطريقة لافتة، واشتهر مطعمه في مدينة إسطنبول، الذي أصبح قبلة للسياح العرب.

الطباخ التركي براق خلال زيارته إلى المخيمات في سوريا (مواقع التواصل)
المصدر
الجزيرة مباشر

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