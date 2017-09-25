الاثنين 25 سبتمبر 2017 10:47
شاهد: الصين وباكستان تجريان مناورات عسكرية مشتركة
بدأت القوات الجوية في كل من الصين وباكستان مناورات مشتركة أطلق عليها شاهين 6 في إقليم شينغيانغ شمالبي الصين.
وشاركت طائرات من طرازات مختلفة صينية وغربية في المناورات، التي شملت حتى الآن تدريبات القصف الأرضي والطيران الليلي باستخدام مقاتلات وقاذفات من الجانبين.
وتهدف المناورات إلى تحسين التعاون بين الجانبين في تخطيط وتنفيذ المهام الاستراتيجية، وتعلم مفاهيم العمليات والتكتيكات الحربية لكلا الجانبين.
ومن المقرر أن تختتم المراحل النهائية للمناورات الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول.
المصدر
أسوشيتد برس
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