الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:02
شاهد: الصين تدمر متفجرات ونحو 100 ألف قطعة سلاح غير مرخصة
دمرت الصين، الإثنين، نحو 100 ألف قطعة سلاح ومتفجرات في 154 مدينة في مختلف أرجاء البلاد.
والأسلحة التي قالت إنها "غير مشروعة" والتي دمرتها اليوم إما صادرتها أو جرى تسليمها لقوات الشرطة على مدى عام.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن 107 آلاف قطعة سلاح، منها بنادق وكمية كبيرة من المتفجرات وأجهزة تفجير، جرى تدميرها اليوم في إطار حدث نظمته وزارة الأمن العام في مختلف أرجاء البلاد.
والملكية الخاصة للسلاح محظورة في الصين مما يفسر تراجع معدلات جرائم العنف بالأسلحة النارية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز