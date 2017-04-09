الأحد 9 أبريل 2017 14:14
شاهد: الصور الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية
أفاد التليفزيون المصري بوقوع انفجار أمام إحدى الكنائس بالأسكندرية، ما أسفر عن سقوط قتيلين اثنين وعدد من المصابين.
وقال التلفزيون المصري إن انتحاري فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية وهي الكنيسة الرئيسية للأقباط في الأسكندرية.
وتجري قوات الأمن تمشيطا في محيط الكنيسة تحسبا لوجود عبوات ناسفة أخرى.
يأتي هذا الانفجار بعد ساعات قليلة من وقوع انفجار آخر بكنيسة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.
المصدر
رويترز
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