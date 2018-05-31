مسيرة العودة
الخميس 31 مايو 2018 14:10

شاهد| الصليب الأحمر: جميع الخدمات الأساسية في غزة على شفا الانهيار

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنها سترسل فريقين جراحيين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة بين الفلسطينيين.

وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء".

وأضاف أن 13 ألفا أصيبوا منذ بدأت الاحتجاجات في 30 مارس آذار.

وحذر مارديني من شح حاد في الأدوية والمواد الطبية في القطاع، مشيرا إلى أن جميع الخدمات الأساسية في غزة أصبحت على شفا الانهيار.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الصليب الأحمر
غزة
مسيرة العودة

اقرأ أيضا

Thumbnail
على وقع إضراب الأردن.. رحيل الحكومات أم تغيير السياسات؟
Thumbnail
شاهد: حكاية "صاحب براد العودة" الذي قتلته إسرائيل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم