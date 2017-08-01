الثلاثاء 1 أغسطس 2017 09:27
شاهد: الشرطة تبث فيديو لسرقة أمتعة الركاب في مطار بروما
بثت الشرطة الإيطالية، شريط فيديو للتحقيق الذى أجرته بشأن سرقات أمتعة الركاب المفقودة في مطار فيوميتشينو في روما.
وقال بيان للشرطة إنه تم الإبلاغ عن العديد من السرقات، وخاصة بخصوص التابلات والهواتف الذكية.
وأظهر الفيديو لقطات صورتها كاميرات المراقبة لعمال في قسم الأمتعة المفقودة بالمطار، حددت الشرطة عاملين كانا يزيلان المواد التي غالبًا ما تكون ثمينة.
وداهمت الشرطة منازل اثنين من عمال المطار مجهولين واستردت العديد من المسروقات، والآن يجري تحقيق كامل لاكتشاف ما إذا كان أفراد آخرون متورطون.
المصدر
رويترز
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