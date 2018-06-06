مطاردات
الأربعاء 6 يونيو 2018 19:01

شاهد: الشرطة الأمريكية تطارد جنديا سرق مدرعة

شهدت شوارع مدينة فيرجينيا الأمريكية مطاردة مثيرة بين شرطة المدينة وبين جندي سرق إحدى حاملات الجند المدرعة من قاعدة قريبة للحرس الوطني.

وتجول الجندي في شوارع المدينة وسط ملاحقة من سيارات الشرطة لأكثر من ساعتين.

 وأظهرت لقطات صورها بعض الهواة سيارات الشرطة وهي تنطلق أمام المدرعة، التي كانت تسير بسرعة وصلت إلى 70 كيلومترا، مفسحة الطريق أمامها، فيما تواصل سيارات أخرى مطاردتها.

وتوقفت المطاردة عندما أوقف الجندي المدرعة، التي كانت خالية من الأسلحة، وخرج منها. وقال شهود عيان إن الشرطة أرسلت كلبا لإيقاف الجندي قبل أن تسيطر عليه.

المصدر
وكالات
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مطاردة مثيرة
مدرعة عسكرية.
الشرطة الأمريكية
فيرجينيا

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