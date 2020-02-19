مصر
الأربعاء 19 فبراير 2020 18:32

شاهد: الشباب بين هيئة الترفيه السعودية وحفلات المهرجانات المصرية

ظاهرة حفلات المهرجانات وهيئة الترفيه وتأثيرها على الشباب العربي

يستضيف برنامج حوار مباشر د. أحمد قباري  الاستشاري التربوي للحديث عن تأثير حفلات المهرجانات في مصر وهيئة الترفيه السعودية على الشباب العربي وكيف تكون الأسرة حائط صد أمام هذه الظواهر الجديدة التي تتم تحت رعاية الدولة في الوقت الذي تعاني فيه عدة دول عربية من الحروب في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين مع تراجع المؤشرات العالمية للصحة والتعليم في بلادنا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مهرجانات
مهرجانات غنائية
حفلات غنائية
هيئة الترفيه السعودية

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