فرنسا
الاثنين 2 يوليو 2018 23:21

شاهد: الشانزليزيه يتحول إلى "سينما" مفتوحة في الهواء الطلق

تحول شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس (الأحد) إلى دار سينما مفتوحة في إطار المهرجان الوطني للسينما.

وفي وسط هذا الشارع الذي يعج بحركة المتسوقين وتحفه الأشجار من الجانبين، وضعت شاشة عرض وصفوف من الكراسي.

وعرض الفيلم الفرنسي الكلاسيكي "ليه فيزيتير" وشاهده 1700 شخص جرى اختيارهم بالقرعة.

ونُظم هذا الحدث ضمن فعاليات المهرجان الوطني للسينما الذي يتيح للمواطنين فرصة الذهاب إلى السينما بسعر تذكرة مخفض.

المصدر
رويترز
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فرنسا
سينما
الشانزليزيه
المهرجان الوطني للسينما
باريس

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