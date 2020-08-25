الثلاثاء 25 أغسطس 2020 00:35
شاهد: السيول تجرف عائلة كاملة داخل سيارتها في اليمن
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطعا لسيول قوية تجرف سيارة تقل عائلة كاملة في مديرية الظاهر بمحافظة إب اليمنية.
وقالت مصادر محلية إن الأب، الذي كان يقود السيارة، نجا فيما توفيت زوجته وفقد اثنان من أبنائه وثلاثة من أقاربه جراء الحادث.
وأضافت المصادر أن السائق، ويدعى جزيلان الحاشدي، استطاع الخروج من السيارة بينما لم يتمكن باقي أفراد العائلة من الخروج منها.
وأوضحت أنه تم انتشال جثة السيدة بينما مازال البحث جاريا عن الطفلين والأقارب الثلاثة في مسارات السيول بالمنطقة.
وتعاني المنطقة من حوادث متكررة كل عام في حين لم تقم السلطات المحلية باتخاذ تدابير لمواجهة السيول رغم المطالبات بذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر