صفقة القرن
الثلاثاء 28 يناير 2020 22:21

شاهد: السيسي يؤيد صفقة القرن في لقاء سابق مع ترمب

أظهر لقاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 دعمه لصفقة القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال مقابلته الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

ويظهر السيسي في البيت الأبيض وهو يقول إنه داعم وبشدة لكل الجهود التي تبذل في صفقة القرن.

وأعلن ترمب اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف باسم "صفقة القرن".

وأثارت الخطة ردود فعل غاضبة ورافضة في العالم العربي كونها تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بدون القدس.

المصدر
الجزيرة مباشر
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صفقة القرن
عبد الفتاح السيسي

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