مصر
الأحد 14 مايو 2017 15:31

شاهد| السيسي: مصر مش طابونة!

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتشار ظاهرة وضع اليد على الأراضي، وقال إن مصر "ليست طابونة" (مخبز).

جاءت تصريحات السيسي خلال زيارة لمحافظة قنا جنوب مصر، التي افتتح خلالها عددا من المشروعات، وذلك تعليقا على الأرقام الخاصة بمساحة الأراضي التي تم وضع اليد عليها في المحافظة.

وقال السيسي إن هذه الأراضي "بتاعة مصر.. مش بتاعتنا.. مش من حقي أديهالك.. الكلام ده مش هيتم تاني... محدش ياخد حاجة مش بتاعته.. محدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة.. هي مش طابونة".

وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية بإنهاء هذا الوضع بنهاية شهر مايو/أيار الجاري، وإحالة كل من يرفض هذا إلى القضاء بشكل فوري.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
السيسي
صعيد مصر
استصلاح

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لحظة وداع فرانسوا أولاند لقصر الإليزيه
Thumbnail
شاهد: طرد أسرة من طائرة بسبب "كعكة عيد ميلاد"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة