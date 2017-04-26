مصر
الأربعاء 26 أبريل 2017 22:03

شاهد| السيسي: كنت أصلي في المسجد أكثر من 30 سنة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه مكث أكثر من 30 عاما يصلي في المسجد جميع الأوقات، لكنه لم يسمح لنفسه أو لأولاده أنهم يمكثوا أو يشاركوا داخل المساجد.

وبرر السيسي ذلك لأنه لا يعرف ما هي أفكار شيوخ المسجد.

ووجه السيسي حديثه للمصريين خلال مؤتمر للشباب في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد قائلا: إنتم عارفين الإسلام حقيقي ولا مش عارفين؟ هل الإسلام فيه قتل أو خراب؟ هل الإسلام فيه إكراه؟ .. واختتم حديثه قائلا: دي حاجة صعبة قوي.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السيسي
مصر
الإسلام
المساجد

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