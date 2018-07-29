الأحد 29 يوليو 2018 19:44
شاهد| السيسي: في2020 ستكون مصر في وضع آخر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر من الجيش لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.
وأضاف السيسي خلال كلمته، الأحد، في جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أنه لو سقطت مصر ستسقط المنطقة كلها، مشيرا إلى أن "أشقاءنا في الخليج" أكدوا له ذلك.
وفيما يلي أبرز تصريحات السيسي خلال كلمته:
- أقسم بالله أنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر من الجيش لإسقاط النظام في 2013.
- أنتم الذين استدعيتم الجيش لإنقاذ الدولة.
- قبل ترشحي للرئاسة قلت لكم إن المشاكل والتحديات كبيرة.
- الحكم على تجربتنا بمؤشر ارتفاع الأسعار ظلم لنا.
- لم نكن لننجو يوم 3يوليو 2013 إلا بوقوف الأشقاء معنا.
- المسار الإصلاحي في الاقتصاد منع تداول الدولار كسلعة.
- في 30 يونيو 2020 سوف تكون مصر في وضع آخر، سنكون حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز.
- لن أرفع أسعار السكة الحديد إلا بعد تطويرها بالكامل.
هناك تطورات أخرى ستكون في مصر لن أتحدث عنها بسبب الأشرار.
- ارتفاع معدلات الاستقرار الأمني في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية.
- نحن لا نتدخل في شؤون الدول أو نتآمر عليها.
- أتوجه للمرة الرابعة تقريبا للرأي العام الإسرائيلي لأؤكد وجود فرصة لحل الأزمة الحالية، وأؤكد أن ذلك لن يكون على حساب أمنه.
- القدس عاصمة دولة فلسطين ونحن مع قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.
- العدد المحتمل منحه الجنسية وحق الإقامة في مصر سنويا سيكون قليلا جدا كما أن القانون يمنحنا حق المنح والإلغاء أيضا.
- وجه حديثه للشباب المشارك في الجلسة: "قاعدين تركبوا العربيات وتعملوا كيكى"، ثم وجه حديثه مازحا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "يا مهندس طارق زود البنزين متقلقش.. احنا بنعمل كيكى".
المصدر
الجزيرة مباشر
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