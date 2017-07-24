شاهد| السيسي: المواطن الذي ينجب 4 أبناء سيحاسب أمام الله

قال الرئيس المصري إن الزيادة السكانية من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، ولا تقل أهمية عن خطر "الإرهاب".

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إن المواطن الذي ينجب 4 أبناء من دون أن يكون قادرا على الإنفاق عليهم سيحاسب أمام الله عنهم لأنه يظلمهم، متابعا "أنت مسؤول أمام الله وأمام وطنك وأمام أولادك عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم وتقول هييجوا برزقهم، لا لا".

وأشار السيسي إلى أنه يتحدث انطلاقا من "منظور ديني" لأن من يقوم بذلك يضيع أولاده، مستشهدا بما قال إنه عدد من الدول الأوربية التي لم يزد عدد سكانها منذ 30 أو 40 عاما حتى الآن.

ورأى السيسي أن الحد الأقصى لإنجاب الأبناء يجب أن يكون من 2 إلى 3 أبناء فقط، وهو العدد الذي رأى السيسي أنه كاف ليقوم الأب بدوره تجاههم.