الأربعاء 26 أبريل 2017 18:10
شاهد| السيسي: اصبروا عليّ سنة
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب بالصبر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد لعام آخر، قائلا إنه بقي على الانتخابات الرئاسية عام وانتخبوا من تريدون.
وقال السيسي خلال مؤتمر للشباب في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد، إنه يتبقى عام واحد على الانتخابات الرئاسية، وبإمكان الشعب يختار من يشاء.
وعلق السيسي على السخرية التي أثارها مطالبته السابقة بتجميع "الفكة" المتبقية في الحسابات المصرفية، قائلا إنه هناك متربصين بالحلول الاقتصادية التي يقترحها ويسخرون منها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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