السبت 18 مايو 2019 23:32
شاهد: السيتي يكمل "الثلاثية" بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي
سيطر فريق مانشستر سيتي، السبت، على البطولات الثلاث المحلية في إنجلترا، بعد أن نجح في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) وكأس الرابطة.
السيتي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي:
- نجح الإسباني بيب غوارديولا في قيادة المان سيتي للتويج باللقب السادس في تاريخه لكأس الاتحاد والأول منذ عام 2011، ليكون الأول تاريخيا من حيث التتويج بالبطولات الثلاث في نفس الموسم.
- اكتسح مان سيتي منافسه واتفورد في المباراة النهائية بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.
- أحرز سداسية مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ (ثلاثة أهداف) في الدقائق 38 و81 و87، والإسباني دافيد سليفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابرييل خيسوس في الدقائق 26 و61 و68 من زمن المباراة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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