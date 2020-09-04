إسرائيل
الجمعة 4 سبتمبر 2020 15:09

شاهد: السماء تمطر مخدرات في تل أبيب

تفاجأ المارة بتساقط أكياس الماريغوانا عليهم من السماء في قلب تل أبيب
تفاجأ المارة بتساقط أكياس الماريغوانا عليهم من السماء في قلب تل أبيب
مواقع التواصل
شهد ميدان رابين في قلب تل أبيب حدثا غريبا من نوعه ظهر أمس الخميس حين لاحظ المارة تساقط المئات من الأكياس الصغيرة التي تحوي مخدر الحشيس أو الماريغوانا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة بدون طيار أسقطت هذه الأكياس، وإن هذه "المبادرة" وراءها مجموعة شهيرة على تطبيق تلغرام تدعى "الطائرة الخضراء" وتضم الآلاف من المستهلكين للمخدرات، وتدعم تقنين المخدرات، وترفع شعار "شبكة الحب المجانية". 

طائرة بدون طيار تلقي العشرات من حقائب الماريجوانا في تل ابيب...... هههههههههه خلي الشعب ينبسط

Posted by sohaib_ewiwe on Thursday, September 3, 2020

وقبل عملية التوزيع الجوية، نشر القائمون على المجموعة رسالة على قناة تليغرام حول ما سيحدث تقول "لقد وصلت إخواني الأعزاء للتو، الإثارة في ذروتها. هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا.. إنها الطائرة الخضراء. لقد تم إعطاؤك حشيشًا مجانيًا من السماء، هدايا صغيرة أرسلتها لك الطائرة الخضراء، استعدوا واربطوا الأحزمة للاستمتاع، للحب المجاني. هدية لك من السماء!"

وتأتي المبادرة ضمن سياسة المجموعة الترويجية الجديدة حيث يقوم القائمون عليها بتوزيع كيلوغرام من مخدر الماريغوانا مجانا، بواقع غرامين في كل كيس.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين في الثلاثينات عمريهما قاما باستخدام الطائرة بدون طيار لإلقاء أكياس المواد المخدرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن توزيع المادة يشكل تهريبًا لمخدرات خطيرة وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وفقًا لذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام اسرائيلية
مواقع التواصل
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تساقط
ماريغوانا
طائرة بدون طيار
تل أبيب

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