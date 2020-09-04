شاهد: السماء تمطر مخدرات في تل أبيب
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة بدون طيار أسقطت هذه الأكياس، وإن هذه "المبادرة" وراءها مجموعة شهيرة على تطبيق تلغرام تدعى "الطائرة الخضراء" وتضم الآلاف من المستهلكين للمخدرات، وتدعم تقنين المخدرات، وترفع شعار "شبكة الحب المجانية".
طائرة بدون طيار تلقي العشرات من حقائب الماريجوانا في تل ابيب...... هههههههههه خلي الشعب ينبسطPosted by sohaib_ewiwe on Thursday, September 3, 2020
وقبل عملية التوزيع الجوية، نشر القائمون على المجموعة رسالة على قناة تليغرام حول ما سيحدث تقول "لقد وصلت إخواني الأعزاء للتو، الإثارة في ذروتها. هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا.. إنها الطائرة الخضراء. لقد تم إعطاؤك حشيشًا مجانيًا من السماء، هدايا صغيرة أرسلتها لك الطائرة الخضراء، استعدوا واربطوا الأحزمة للاستمتاع، للحب المجاني. هدية لك من السماء!"
הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020
وتأتي المبادرة ضمن سياسة المجموعة الترويجية الجديدة حيث يقوم القائمون عليها بتوزيع كيلوغرام من مخدر الماريغوانا مجانا، بواقع غرامين في كل كيس.
רחפן פיזר בשמי כיכר רבין בתל אביב מאות שקיות גראס, מי שעומד מאחורי הקמפיין - "הרחפן הירוק" pic.twitter.com/bAWI26U4BX— מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 3, 2020
وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين في الثلاثينات عمريهما قاما باستخدام الطائرة بدون طيار لإلقاء أكياس المواد المخدرة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن توزيع المادة يشكل تهريبًا لمخدرات خطيرة وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وفقًا لذلك.