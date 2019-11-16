السبت 16 نوفمبر 2019 15:09
شاهد: السلطات السودانية تفرج عن الناشط والصحفي "شوتايم"
أفرجت السلطات السودانية عن الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم) اليوم السبت.
وكانت السلطات قد احتجزت "شوتايم" في مطار الخرطوم أثناء توجهه إلى إقليم دارفور لتغطية أوضاع النازحين هناك. وقال نشطاء إنه أنزل من على سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه.
عاااااااااااااجل الان— Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) November 16, 2019
الامن يمنع البطل شوتايم من السفر كان مسافر الى مدينة نيالا جنوب دارفوار الى معسكرات النازحين لتغطية قضايا النازحين تم منعه من السفر وانزاله من سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه وضربه والان هو محتجز في مكاتب جهاز الامن.#لم_تسقط_بعد pic.twitter.com/tnHIn5uIOJ
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت متابعتها للأمر مع الجهات التي قامت باعتقاله ومعرفة الأسباب التي قادت إلى ذلك. وحملت السلطات المسؤولية كاملة عن أي أذى قد يلحق بالصحفي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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