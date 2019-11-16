السودان
السبت 16 نوفمبر 2019 15:09

شاهد: السلطات السودانية تفرج عن الناشط والصحفي "شوتايم"

الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم)
مواقع التواصل
أفرجت السلطات السودانية عن الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم) اليوم السبت.

وكانت السلطات قد احتجزت "شوتايم" في مطار الخرطوم أثناء توجهه إلى إقليم دارفور لتغطية أوضاع النازحين هناك. وقال نشطاء إنه أنزل من على سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت متابعتها للأمر مع الجهات التي قامت باعتقاله ومعرفة الأسباب التي قادت إلى ذلك. وحملت السلطات المسؤولية كاملة عن أي أذى قد يلحق بالصحفي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان

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