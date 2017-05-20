شاهد: السلطات التركية تغرق دبابة بالبحر المتوسط

أغرقت السلطات التركية السبت، دبابة تزن 45 طناً في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.



في إطار مساعي الحكومة لتنويع مجالات السياحية وتنشيط سياحة الغوص.

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن الدبابة صناعة أمريكية من طراز 1960، تابعة للقوات المسلحة، وأن إغراقها تم في ميناء قضاء "قاش" بأنطاليا.

وأوضح البيان أن المعنيين سيتولون نقل الدبابة بالقرب من جزيرة "غوروجن" بالمنطقة، خلال الأيام المقبلة في حال كانت أجواء الطقس مناسبة لذلك.

من جانبه زار والي أنطاليا "منير قرال أوغول"، موقع إغراق الدبابة، وأوضح في كلمة ألقاها، أهمية أعمال تنمية السياحة لتشمل 4 مواسم في العام.