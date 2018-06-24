السعودية
الأحد 24 يونيو 2018 22:20

شاهد: السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض

أعلنت وسائل إعلام سعودية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون فوق الرياض.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن جماعة الحوثي استهدفت بصواريخ باليستية وزارة الدفاع السعودية، إضافة إلى أهداف أخرى في العاصمة السعودية الرياض.

 وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت في وقت سابق عن مقتل أربعة جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي للمملكة.

وقال شاهد من "رويترز" إنه سمع دوي ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات تبعها بعض الدخان في سماء الرياض. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المدعومة من إيران في اليمن.

وأعلنت السعودية (الأحد) مقتل 3 عسكريين أحدهم برتبة ملازم على الحدود مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تشييع الجنود الثلاثة، مشيرة إلى أنهم تم تشييع جنديين في مدينة بريدة (وسط)، وتم تشييع الثالث في مدينة السيح بمحافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

ومنذ 26 من مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 من سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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صواريخ باليستية
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الرياض
الحكومة اليمنية

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