فيروس كورونا
الثلاثاء 31 مارس 2020 21:36

شاهد: السعودية تدعو العالم للتريث بشأن الحج

قال وزير الحج السعودي اليوم الثلاثاء إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

وقال الوزير إن المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم.

واتّخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد ومنع الصلوات في المساجد بما في ذلك الحرمين ووقف أداء العمرة.    

وفرضت السعودية حظرا للتجوال في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء ولمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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