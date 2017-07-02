دوري أبطال أفريقيا
الأحد 2 يوليو 2017 18:34

شاهد: الزمالك يخسر بثلاثية في زيمبابوي ويتذيل مجموعته في دوري الأبطال

خسر الزمالك المصري 3-1 من مضيفه كابس يونايتد ممثل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومازالت هناك فرصة أمام الزمالك، بطل أفريقيا خمس مرات، للتأهل لدور الثمانية بالرغم من تراجعه إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بعدما تجمد رصيده عند خمس نقاط من خمس مباريات وبفارق نقطة واحدة عن كابس يونايتد الذي تقدم إلى المركز الثالث.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة بثماني نقاط وبفارق المواجهة المباشرة عن أهلي طرابلس الليبي الذي يملك الرصيد ذاته. ولم يضمن أي فريق بعد اجتياز دور المجموعات.

وسيستضيف الزمالك منافسه أهلي طرابلس في الجولة الأخيرة وسيتأهل إلى دور الثمانية إذا خرج بالانتصار بشرط ألا يخسر اتحاد العاصمة على أرضه أمام كابس.

وتقدم رونالد بفومبيدزاي بهدف لكابس في الدقيقة 31 لكن النيجيري ستانلي أوهاوتشي تعادل للزمالك بعد تمريرة من البديل أيمن حفني في الدقيقة 43.

وضغط الزمالك في الشوط الثاني وسجل حسام سلامة باولو هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل. وبدا من الإعادة التلفزيونية أن الحكم أخطأ. وأهدر ستانلي ومحمود عبد الرازق شيكابالا عدة فرص أيضا.

واستغل عباس أميدو خطأ دفاعيا وأضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 ثم سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث بعد انفراد بمرمى أحمد الشناوي حارس الزمالك في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

المصدر
رويترز
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دوري أبطال أفريقيا
الزمالك المصري

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