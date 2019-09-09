الاثنين 9 سبتمبر 2019 00:57
شاهد: الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة 27
توج فريق الزمالك، الأحد، بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.
التفاصيل
- تغلب الزمالك على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة.
- قدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق في الفترة الأخيرة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء بشكل كبير، وأوقف الخطورة الكبيرة للاعبي بيراميدز طوال المباراة.
- جاء الشوط الأول من جانب واحد، ونجح الزمالك في تشكيل خطورة على مرمى بيراميدز بشكل كبير ومتتالي ولكن لم ينجح في التسجيل مع وجود محاولات من هجمات مرتدة لبيراميدز لم ترتق للمستوى المطلوب.
- في الشوط الثاني، نجح الزمالك في ترجمة فرصه لأهداف وسجل ثلاثية عبر يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي (هدفين) في الدقائق 52 و63 و83.
- بهذا يصل الزمالك بهذا الفوز للقب الـ 27 في تاريخه والثاني على التوالي بكأس مصر، ونجح الزمالك في التتويج بالبطولة 6 مرات في السبع نسخ الأخيرة، حيث فاز الأهلي بلقب موسم 2016/2017، ويعد الأهلي أكثر من توج باللقب في 36 مناسبة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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