شاهد: الزلاجات وسيلة مواصلات في قرية روسية

ربما ينظر الكثيرون إلى الزلاجة على أنها وسيلة للمرح والتسلية في فصل الشتاء، ولكنها تعد وسيلة أساسية للتنقل بالنسبة إلى سكان قرية تومبوتنيو التي تقع شرق العاصمة الروسية موسكو.

ويقول سكان القرية إن استخدامهم للزلاجة يعود إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن أحضر جندي كان يشارك في الحرب زلاجة من فنلندا، لذا يطلقون عليها اسم "فينكي" و "فينكا".

وراقت فكرة استخدام الزلاجة كوسيلة مواصلات في فصل الشتاء لسكان القرية الذي أقبلوا على اقتنائها.

وتقول ماريا جريباتشيف (75 عاما)، إنها تستخدم الزلاجة في التنقل عبر طرق القرية، التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء.

وتوضح أنها تعلمت استخدامها بالطريقة الصحيحة منذ أن كانت في السادسة من عمرها.

وفي نهاية شهر فبراير/ شباط من كل عام، يقيم سكان القرية مهرجانا يشارك فيه الجميع احتفاء بالزلاجة.

ويتضمن المهرجان سباقات بالزلاجة لمختلف الأعمار، يستعرض فيه الجميع مهاراتهم للانطلاق بالزلاجة بسرعات عالية.