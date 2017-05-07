الدوري الإسباني
الأحد 7 مايو 2017 09:54

شاهد: الريال يسحق غرناطة برباعية في غياب نجومه

حافظ ريال مدريد على صراعه القوي مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم وسحق مضيفه غرناطة برباعية نظيفة في المرحلة 36 من المسابقة.

وأراح زين الدين زيدان مدرب ريال معظم لاعبيه الأساسيين مثل الهداف كريستيانو رونالدو ومارسيلو ورفائيل فاران والحارس كيلور نافاس وتوني كروس ولوكا مودريتش قبل اللعب في ضيافة جاره أتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوربا الأربعاء المقبل، وفاز الريال في لقاء الذهاب 3-صفر.

ورغم ذلك بدأ ريال اللقاء بشكل رائع وسجل هدفين في أول 11 دقيقة عن طريق الكولومبي جيمس رودريغيز ثم أضاف ألفارو موراتا هدفين في الدقيقتين 30 و35.

ويسعى الريال للتتويج بلقب الليغا لأول مرة منذ 2012، وهو في حاجة إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات متبقية، بينما سيخوض برشلونة حامل اللقب مباراتين فقط.

المصدر
وكالات
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الدوري الإسباني
ريال مدريد
موراتا
جيمس رودريغيز

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