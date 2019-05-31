شاهد: الرضيعة الأصغر حجما في العالم تخرج من المستشفى

خرجت الطفلة التي كانت بوزن تفاحة كبيرة عند ولادتها قبل خمسة أشهر، ويُعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل، من مستشفى في سان دييغو لتذهب إلى المنزل.

التفاصيل: مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة قال في بيان أعلن فيه مولدها والسماح بخروجها أمس الأربعاء، إن وزن الطفلة، التي تعرف باسم سايبي، كان 245 غراما عند ولادتها في ديسمبر كانون الأول في المستشفى.

كان وزن الطفلة يزيد قليلا عن وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع جولدن ديليشس الذي يبلغ عادة نحو 212.6 غراما. بحسب سجل أصغر الأطفال الرضع حجما، يُعتقد أنها حطمت الرقم القياسي لأصغر رضيعة في العالم.

يفيد السجل الذي تحتفظ به جامعة أيوا بأن الرقم القياسي السابق كان لطفلة تزن 252.3 غراما عندما ولدت في ألمانيا عام 2015.



قال المستشفى إن والدة سايبي، التي ترغب في عدم نشر هويتها، أنجبت الطفلة في عملية قيصرية طارئة بعد 23 أسبوعا وثلاثة أيام من بداية الحمل، وهو ما يقل عن فترة الحمل العادية بنحو 17 أسبوعا.



ذكر المستشفى أن الطفلة تلقت العلاج في وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة حتى سُمح بذهابها إلى المنزل في مايو أيار وهي بوزن 2.5 كيلوغرام.

