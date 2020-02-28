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الجمعة 28 فبراير 2020 21:41

شاهد: "الرش" أحدث صيحات الوقاية من فيروس كورونا في لبنان

مدرسة لبنانية تتخذ أسلوبًا وقائيًا ضد فيروس كورونا مثيرًا للجدل
مدرسة لبنانية تتخذ أسلوبًا وقائيًا ضد فيروس كورونا مثيرًا للجدل
مواقع التواصل
استخدمت مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان أسلوب التعقيم بـ "الرشّ" لطلابها، وتفاعل اللبنانيون على نطاق واسع مع الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات تعقيم أشخاص -يرتدون مرايل صحية بيضاء بشكلٍ كامل- للطلبة بالرش على بوابة المدرسة وداخلها.

وتباينت آراء المغردين على الفيديو؛ عدّه بعضهم سيئًا إذ يخلق الذعر لدى الطلاب، ويعاملهم وكأن المشكلة الصحية تكمن فيهم أنفسهم ويجب تعقيمهم، وآخرون رأوه إجراءً احترازيًا يُحسب للمدرسة ويهدف إلى حماية الطلبة.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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لبنان
عدوى فيروسية
تعقيم
وقاية
مدارس

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