الاثنين 30 يوليو 2018 19:00
شاهد: الرئيس الفلبيني يحضر مراسم تحطيم سيارات فارهة
أشرف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بنفسه اليوم الإثنين على مراسم تحطيم سيارات فارهة تم استيرادها بشكل غير قانوني بقيمة تزيد على 5.4 مليون دولار بهدف مكافحة التهريب.
وتابع دوتيرتي، والمعروف عنه سياساته القاسية في مكافحة الجريمة، تحطيم السيارات الفارهة، ومن بينها سيارات لامبورغيني وبورشه ومرسيدس بنز ودراجات نارية طراز هارلي ديفيدسون.
وتفقد دوتيرتي السيارات المصادرة قبل أن يعتمر خوذة ويجلس لمتابعة عملية التحطيم بواسطة جرافة وإلى جواره عدد من المسؤولين.
المصدر
وكالات