الجمعة 6 أبريل 2018 23:57
شاهد: الرئيس السابق لإقليم كتالونيا يغادر السجن في ألمانيا
خرج كارلس بودغمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الإسباني من السجن في ألمانيا (الجمعة) بعد أن وافقت محكمة في ولاية شلسفيج هولشتاين على إطلاق سراحه بكفالة.
ورفض القضاة أمس (الخميس) طلب إسبانيا تسلم بودغمون لمواجهة تهم بالتمرد بسبب تنظيمه استفتاء على استقلال كتالونيا، تعتبره مدريد غير قانوني. لكن المحكمة قالت إن التسليم لإسبانيا لا يزال ممكنا بتهمة أقل خطورة هي اختلاس المال العام.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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