السبت 5 أغسطس 2017 22:55
شاهد: الرئيس الأوكراني يحلق بمقاتلة احتفالا بقواته الجوية
اختار الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو طريقة غير معتادة للاحتفال بيوم القوات الجوية في بلاده.
فقد اختار الرئيس الطيران على متن إحدى المقاتلات من طراز ميغ 29.
وأظهرت لقطات فيديو بوروشينكو وهو يرتدي زي الطيارين ويصعد على متن الطائرة قبل أن تنطلق وتحلق به في السماء.
وقالت الرئاسة الأوكرانية إن الرئيس بورشينكو أقلع من قاعدة جوية قرب العاصمة كييف وحلق لمسافة 200 كيلومترا ليهبط في قاعدة أخرى.
وتحتفل أوكرانيا بيوم القوات الجوية في الأحد الأول من شهر أغسطس/ آب منذ عام 2007.
المصدر
رويترز
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