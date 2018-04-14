الضربة الأمريكية على سوريا
السبت 14 أبريل 2018 09:52

شاهد: الرئاسة السورية تنشر أول فيديو للأسد بعد الضربة الأمريكية

نشرت الرئاسة السورية تسجيل فيديو يظهر الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لمكتبه لممارسة مهام عمله (السبت) بعد ساعات من ضربة قادتها الولايات المتحدة على سوريا ردا على هجوم كيماوي مشتبه به.

وصاحب الفيديو الذي نشر على حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا يقول "صباح الصمود".

وظهر الأسد في الفيديو وهو يرتدي بذلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

ولم يتحدث الأسد في الفيديو الذي بلغت مدته ثماني ثواني.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في كلمة متلفزة قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام بشار الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية. 

وتلاه تأكيد تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في كلمة متلفزة ثانية إنه لم يكن هناك بديل لاستخدام القوة لردع النظام السوري. 

تزامن ذلك مع إعلان قصر الإليزيه تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقوات بلاده بالتدخل في سوريا كجزء من عملية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري والحد منها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الضربة الأمريكية على سوريا
سوريا
بشار الأسد
دمشق
روسيا
إيران
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بريطانيا
الرئاسة السورية

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