شاهد: الداخلية القطرية توضح تفاصيل قانون الإقامة الدائمة

العاصمة القطرية الدوحة

قالت وزارة الداخلية القطرية اليوم الإثنين إنها تعمل مع اللجان الفنية ذات الصلة لوضع قانون الإقامة الدائمة في موضع التنفيذ.

جاء هذا في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية القطرية بالعاصمة الدوحة، تحدث فيه العميد سالم المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد محمد العتيق، مدير عام إدارة الجوازات. أبرز ما جاء في المؤتمر: القانون يأتي ضمن مساعي دولة قطر تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين بها.

تجري دراسة فكرة الإقامة الدائمة منذ سنوات.

المميزات التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة تقترب من المميزات التي يتمتع بها المواطنون القطريون.

القانون مر بمراحل دراسة لدى مؤسسات الدولة إلى أن تم إقراره من قبل مجلس الشورى.

شروط عامة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة: الإقامة في البلاد، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجته، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وأن يكون ملما باللغة العربية إلماما كافيا.

هناك بعض الفئات ذات الأولوية، والتي يمكن استثناؤها من بعض شروط بطاقة الإقامة الدائمة، ومن بينهم أبناء القطرية، وزوج القطرية، وزوجة القطري، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وأصحاب الكفاءات الخاصة.

المميزات المكتسبة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة تمتد إلى أبنائه وزوجته.

من بين المميزات التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة تشمل العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية وفقا للشروط والضوابط.

من حق حامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى شريك قطري على أن يكون تأسيس الشركات وفقا للقوانين المنظمة.

لحامل البطاقة حق تملك العقارات والاستثمار وفقا لشروط سيصدرها لاحقا مجلس الوزراء.

ستكون هناك لجان لوضع معايير موضوعية لتحديد من قدموا خدمات جليلة للدولة، ويستحقون الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة.

فريق من المدققين القانونيين وغيرهم سيقوم بدراسة الطلبات قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية.

مدة صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة، وفقا لمشروع القانون، خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن يفقد شرطا من شروط استحقاق البطاقة سوف تسحب منه.

بند منح الإقامة الدائمة لعدد 100 شخص في العام يراعي الوضع الديموغرافي للدولة.

يمكن زيادة عدد الحاصلين على الإقامة الدائمة إلى أكثر من 100 في العام الواحد لاحقا.